Una avioneta cayó en un jardín en Utah; se destrozó y resultaron heridos sus dos pasajeros

Una avioneta impactó contra un jardín en Utah (Estados Unidos), se destrozó al chocar y en consecuencia resultaron heridos sus dos pasajeros.

El bimotor, modelo Piper PA-34, debió realizar un aterrizaje de emergencia el pasado 25 de julio cuando sobrevolaba la localidad de Roy, Utah, y terminó chocando en el frente de la casa, lo que fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda. El video fue compartido por varias cuentas de Twitter dedicadas al mundo de la aviación, entre ellas FL360 Aero.

