Una adolescente de 13 años baleada en el pecho tras robarle a una funcionaria policial
Además de la menor, tres hombres abordaron a la trabajadora, quien repelió el ataque pese a que los delincuentes se llevaron su moto.
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17.06.2026 14:46
Montevideo Portal
En el marco de una rapiña a una funcionaria de Policía en Montevideo, precisamente en la zona de Plácido Ellauri, una adolescente de 13 años resultó baleada y está detenida por presuntamente haber participado del hecho.
La víctima, una mujer de 33 años, iba a ejercer funciones cuando fue abordada por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos. Los malhechores, tres hombres y una mujer, quisieron robar a la trabajadora quien dio la voz de alto, se identificó como policía y disparó.
Sin embargo, los ladrones lograron quedarse con la moto en la que viajaba la mujer. La adolescente ingresó, horas más tarde, a la policlínica de Badano Repetto con una herida en el tórax.
La Policía logró identificar, tras la descripción de la víctima y las cámaras de la zona, que la menor participó del robo.
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