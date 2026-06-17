Una adolescente de 13 años baleada en el pecho tras robarle a una funcionaria policial

Montevideo Portal

En el marco de una rapiña a una funcionaria de Policía en Montevideo, precisamente en la zona de Plácido Ellauri, una adolescente de 13 años resultó baleada y está detenida por presuntamente haber participado del hecho.

La víctima, una mujer de 33 años, iba a ejercer funciones cuando fue abordada por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos. Los malhechores, tres hombres y una mujer, quisieron robar a la trabajadora quien dio la voz de alto, se identificó como policía y disparó.

Sin embargo, los ladrones lograron quedarse con la moto en la que viajaba la mujer. La adolescente ingresó, horas más tarde, a la policlínica de Badano Repetto con una herida en el tórax.

La Policía logró identificar, tras la descripción de la víctima y las cámaras de la zona, que la menor participó del robo.