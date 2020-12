Una abuela le cobra a su hija por cuidar a su nieto: "Lo amo, pero tengo mi propia vida"

Curiosidades

"Yo no soy una guardería", escribió en redes sociales la abuela de origen neozelandés.

Una abuela neozelandesa armó revuelo en la red social Reddit al contar que le quiere cobrar a su hija por cuidar a su nieto, un niño de un año.

"Lo amo, pero tengo mi propia vida", dijo la abuela, según consigna la revista argentina Pronto, ante el requerimiento de su hija.

La abuela contó que su hija de 29 años tuvo un hijo el año pasado y dentro de poco va a regresar al trabajo.

"Ella trabaja cinco días a la semana, entre 7 y 8 horas al día desde las 7.30 hasta las 15, y me preguntó si estaba dispuesta a cuidar al bebé dos o tres días a la semana. Le dije que me encantaría ayudarla, a cambio de 12 dólares la hora (362 pesos uruguayos)", explicó la abuela.

"Ella entendió mis motivos para pedir un pago, pero me ofreció diez dólares la hora, planteando que ella no podría pagarlo incluso con su sueldo de 22 dólares la hora (664 pesos uruguayos). Yo no soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mi y pienso que ella debería entender que yo estaría entregando parte de mi tiempo cuando trabajo desde casa. Si voy a estar entregando ese tiempo, necesito dinero para reemplazar lo que voy a perder por trabajar menos horas", escribió en Reddit, según consignó el medio argentino.

La madre del niño le ofreció a la abuela pagarle la comida del niño, para ahorrar gastos, pero el número aún no convence.