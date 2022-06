Un tripulante del avión retenido en Ezeiza estaría relacionado a una fuerza terrorista

Internacionales

El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, aseguró este lunes que uno de los integrantes del avión de bandera venezolana que intentó ingresar a Uruguay y que aterrizó en el país vecino forma parte de empresas relacionadas con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerada en algunos países como una organización terrorista.

“Argentina tiene respeto y relación con todos los países soberanos, pero si hay situaciones de esas características debe tomar determinadas acciones. Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de Estados Unidos en octubre del 2007”, dijo el ministro en declaraciones a Radio Perfil y TN.

Fernández comunicó que el gobierno contó con la información cuando la aeronave llegó al país y que lo primero que hicieron fue “actuar en consecuencia”, al tiempo que agregó que la Dirección de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria están trabajando para “aclarar la situación”.

“Uno de los tripulantes coincide su nombre con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si usted me pregunta a mí si es él, no lo sé. Coincide el nombre, es lo que tenemos nosotros como dato concreto. Hasta este momento es un homónimo, por homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente”, informó.

Hasta el momento, la Justicia dispuso que la Dirección de Migraciones retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el vuelo y el ministro Fernández reconoció que surgieron “algún tipo de complicaciones” en cuanto al papeleo porque según la documentación que se presentó al arribo hablaban de una cantidad de tripulantes “mucho mayor” a la que vino realmente.