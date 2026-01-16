Un trabajador sufrió mutilaciones al manipular un ventilador industrial

Un joven de 22 años sufrió lesiones que derivaron en mutilación. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en una planta fabril situada en el kilómetro 1 de la ruta 14, en la ciudad de Mercedes.
De acuerdo con el reporte policial, el operario manipulaba un ventilador industrial en funcionamiento, cuando, en circunstancias a esclarecer, su mano derecha quedó atrapada en el aparato.
Una ambulancia concurrió al lugar y los paramédicos asistieron allí al joven, para luego trasladarlo a un centro de salud. Allí se le diagnosticó “lesión en mano derecha con pérdida de falanges”.
Policía Científica perició el lugar del hecho. El caso está en manos de la Fiscalía de 1er Turno de Mercedes.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]