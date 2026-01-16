Un trabajador sufrió mutilaciones al manipular un ventilador industrial

Policiales

Un joven de 22 años sufrió lesiones que derivaron en mutilación. El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en una planta fabril situada en el kilómetro 1 de la ruta 14, en la ciudad de Mercedes.

De acuerdo con el reporte policial, el operario manipulaba un ventilador industrial en funcionamiento, cuando, en circunstancias a esclarecer, su mano derecha quedó atrapada en el aparato.

Una ambulancia concurrió al lugar y los paramédicos asistieron allí al joven, para luego trasladarlo a un centro de salud. Allí se le diagnosticó “lesión en mano derecha con pérdida de falanges”.

Policía Científica perició el lugar del hecho. El caso está en manos de la Fiscalía de 1er Turno de Mercedes.