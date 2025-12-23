Un trabajador se quemó las vías respiratorias tras escape de amoníaco en fábrica

Policiales

Bomberos debieron actuar este martes ante un escape de amoníaco en una fábrica de productos congelados ubicada en el barrio Peñarol, donde un trabajador resultó lesionado y debió ser asistido por personal médico. El incidente se produjo minutos antes de las 16:00 en una planta industrial ubicada en Camino Edison y Yucutuja.

Al lugar llegaron efectivos del Destacamento Centro–Cordón y del Departamento de Materiales Peligrosos del Cuartel Centenario.

Antes del arribo de Bomberos, un funcionario que realizaba tareas en el techo del establecimiento fue trasladado al Banco de Seguros del Estado, con aparentes quemaduras en las vías respiratorias provocadas por la inhalación del gas, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

La fuga inició en la sala de máquinas de la planta baja, como consecuencia de una sobrepresión en la línea de amoníaco. El gas se llegó a la parte superior del edificio, alcanzando el sector donde se encontraban los trabajadores.

De forma inmediata, realizaron el corte del suministro mediante la llave de paso, lo que permitió contener la pérdida desde los primeros momentos. Posteriormente, los efectivos ingresaron con equipos de protección personal y realizaron tareas de inspección y ventilación natural y forzada para disminuir la concentración del gas en el ambiente.

Tras los trabajos, la situación quedó totalmente controlada y no se registraron afectaciones en zonas linderas ni otros trabajadores lesionados.

