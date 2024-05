Un tornado azotó Rio Grande do Sul, que ya sufre de tormentas e inundaciones

Un tornado azotó una zona rural en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, que ya se vio fuertemente afectado por las torrenciales lluvias y fuertes inundaciones que se han registrado en los últimos días.

El fenómeno se presenta con un nuevo episodio de inestabilidad que trae intensas lluvias y tormentas aisladas, según informó el observatorio meteorológico MetSul.

IMAGEM | Tornado no município gaúcho de Gentil neste sábado. Fenômeno ocorreu em área rural do município do Norte gaúcho. Saiba mais em https://t.co/8yk3Cmr293. pic.twitter.com/7OavjxAjP5