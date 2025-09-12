Un “tobogán” en la crisis política de Milei y la “transición” donde CFK pierde pie

Internacionales

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

Las repercusiones políticas continúan en Argentina después de lo que fue la victoria del Partido Justicialista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires ante La Libertad Avanza.

El analista Federico Zapata, director de la Consultora Escenarios, analiza el panorama político luego del contundente triunfo del peronismo de Fuerza Patria, comandado por el actual gobernador Axel Kicillof, y proyecta qué pasará en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

“La elección de la provincia de Buenos Aires ha cobrado una relevancia en el debate político argentino fundamental por tres razones. La primera, la magnitud del triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza. En segundo lugar, porque el contexto en el que se produce la elección es de una crisis política muy profunda a raíz de las denuncias de corrupción, una crisis de la cual el gobierno nacional de Javier Milei no logra salir”, dijo Zapata.

“Esperaban que un buen resultado en la provincia de Buenos Aires les permitiera finalmente cerrar esa sangría en la que se encuentran, pero ocurrió exactamente al revés. Es decir, la gran derrota los empuja como por un tobogán en la crisis política rumbo a octubre, donde se celebrarán las elecciones nacionales, y donde La Libertad Avanza se juega todo para poder obtener un número de bancas que le permita crear gobernabilidad en lo que resta del mandato”, añadió.

En tercer lugar, de acuerdo con el analista, los comicios del domingo 7 mostraron señales de “transición” en el liderazgo del peronismo, lo que puede decantar en que la expresidenta Cristina Fernández pierda pie.

“Se trata de la primera emergencia de una suerte de transición en el liderazgo dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, en desmedro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en favor de Axel Kicillof. Él terminó fijando los términos de la elección, la fecha y se consolida como el gran artífice de la victoria. Por lo tanto, es el primer germen de una transición de ese liderazgo”, apuntó.

