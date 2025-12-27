Un tercio de jóvenes uruguayos preferiría una dictadura si hay una crisis, según informe

Política

Un informe sobre juventudes en Uruguay, cuyos resultados se presentaron a mitad de este año, identificó una menor adhesión a la democracia entre personas jóvenes y una disposición significativa a aceptar salidas autoritarias en contextos de crisis económica, social o de seguridad.

El estudio señala que estas posturas conviven con altos niveles de desconfianza hacia la política tradicional y con preocupaciones persistentes vinculadas al empleo y la inseguridad. El documento fue elaborado por la Fundación Friedrich Ebert a partir de una encuesta realizada a 1.108 jóvenes de entre 16 y 35 años.

Respecto al interés en la política, los jóvenes encuestados muestran niveles bajos de interés: la mayoría plantea que tiene poco (25%) o que no tiene (24%). El 27% tiene algo de interés. Mientras tanto, tan solo una quinta parte de las y los encuestados manifiestan niveles altos de interés: el 12% tiene bastante interés en la política y el 8% tiene mucho interés.

Uno de los principales hallazgos del informe refiere a la valoración de la democracia. Según los datos relevados, el 29% de las personas jóvenes está de acuerdo o muy de acuerdo en que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático en caso de una crisis. A ese grupo se suma un 21% que manifiesta que le resulta indistinto vivir bajo un régimen democrático o no democrático.

El estudio señala que este nivel de tolerancia al autoritarismo es mayor entre jóvenes que entre adultos, y advierte que estas respuestas no implican necesariamente una preferencia explícita por regímenes autoritarios, pero sí una disposición a relativizar la democracia frente a escenarios de crisis.

El documento vincula estas posturas con un contexto de preocupaciones estructurales. Entre los principales problemas señalados por las juventudes aparecen el desempleo, la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico.

En particular, la percepción de inseguridad y la falta de respuestas efectivas desde el sistema político se asocian a una mayor aceptación de soluciones de “orden”.

En ese marco, el informe observa altos niveles de desconfianza en los partidos políticos y en los sindicatos y una baja participación de jóvenes en organizaciones partidarias, pese a que el voto es obligatorio. Esta distancia con la política institucional convive, según el estudio, con una mayor confianza en instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas.

Si bien la mayoría de los jóvenes encuestados sostiene que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el respaldo es menor al registrado en generaciones mayores. El informe advierte que esta adhesión más débil puede volverse especialmente vulnerable ante situaciones de deterioro económico, aumento del delito o crisis institucional.

