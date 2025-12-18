Locales

Un susto: mujer fue mordida por una serpiente y no había ambulancia para trasladarla

Una mujer de iniciales A. S., residente en la localidad artiguense de Tomás Gomensoro, vivió un mal momento que, con un poco de suerte, no pasará de una anécdota.

Según informara la emisora local FM La Isla, sobre el mediodía de ayer la mujer acudió a la policlínica local luego de ser mordida por una víbora. El personal de salud estabilizó a la paciente y dispuso que fuera trasladada de inmediato al Hospital de Bella Unión, por tratarse del sanatorio más cercano con disponibilidad de suero antiofídico. Sin embargo, se toparon con una dificultad logística: no había ambulancia.

Ante tal situación, desde la policlínica se llamó a la seccional policial local, que envió una unidad móvil para llevar a cabo el traslado, que se efectuó con normalidad. La paciente arribó a Bella Unión y quedó hospitalizada.

El informe no detalla la especie de ofidio involucrado en el episodio. En caso de que, efectivamente, fuera de una variedad venenosa, lo más probable es que se tratara de una yarará (Bothrops pubescens) o una crucera (Bothrops alternatus), ambas de gran distribución geográfica en el país.

En Uruguay, los incidentes con serpientes venenosas son relativamente frecuentes, pero rara vez mortales. El último deceso ocurrió en febrero pasado en el departamento de Maldonado.

Precauciones para evitar malos encuentros con ofidios

Si bien es algo sabido, no está de más enfatizar que ninguna de las serpientes venenosas presentes en Uruguay ataca intencionalmente a las personas. Por el contrario, suelen rehuir el contacto. Por ello, los raros casos de mordeduras surgen generalmente de encontronazos involuntarios para ambas partes.

El criadero de reptiles Alternatus, que también lleva a cabo una importante labor de rescate de serpientes, divulgó meses atrás una serie de recomendaciones para evitar incidentes con ofidios:

* Mantener jardines y áreas exteriores con pasto corto, libres de objetos apilados, de acumulación de residuos y toda estructura que pueda servir de refugio para serpientes y roedores.

* Usar calzado cerrado y linternas al caminar por áreas oscuras.

* Sellar grietas en paredes, instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

* No intentar manipular serpientes, ni siquiera aquellas que parezcan inofensivas o muertas.

* En caso de encuentros con serpientes, sacar foto y contactarse al 098296206 o 092327482 para recibir asesoramiento o para retirar al animal en caso de ser posible y necesario.

* En caso de mordeduras: llamar al CIAT al 1722 para reportar el accidente y recibir indicaciones, y acudir al hospital más cercano.