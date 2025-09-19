Un susto: fuego en restaurante céntrico sorprendió a transeúntes

Locales

Un foco ígneo surgido repentinamente en pleno centro de Montevideo llamó la atención de los numerosos viandantes que circulaban por la zona.

Las llamas se produjeron al atardecer del jueves, cuando tomó fuego la chimenea de un restaurante situado en la calle Colonia entre Andes y Florida.

Localizado en altura, el fuego adquirió un “efecto antorcha” que lo hizo visible a distancia y llamó la atención de vecinos y transeúntes, quienes lo registraron en imágenes.

COLONIA Y ANDES.MONTEVIDEO

INCENDIO EN BAR pic.twitter.com/kahr2H2ZD6 — Sabremos Cumplir (@LuciaOl61437491) September 19, 2025

Personal de Bomberos acudió al lugar y la situación fue resuelta de forma rápida y sin consecuencias. Nadie resultó herido, y el incendio se convirtió en un hecho anecdótico y materia para videos virales.