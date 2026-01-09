Un susto: en el momento de tocar tierra estallaron ocho ruedas del tren de aterrizaje

Internacionales

El martes 6 de enero, un Boeing 767 de LATAM Airlines, operando como vuelo 2482, sufrió un grave fallo de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos. Los ocho neumáticos traseros del avión reventaron al tocar tierra. La aeronave acababa de completar un viaje de siete horas desde Lima, Perú, cuando el incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas.

Los pasajeros describieron el aterrizaje como angustioso y algunos comentaron la inquietante sensación del traqueteo de las ruedas sobre la pista durante un largo periodo. A pesar del dramático aterrizaje, los 221 pasajeros y tripulantes resultaron ilesos. Sin embargo, permanecieron varados en la pista durante más de dos horas antes de ser trasladados a la terminal en autobús.

El capitán retirado de Delta, Paul Carr, con amplia experiencia en el vuelo del 767, comentó sobre la inusual naturaleza del incidente. Sugirió que los reventones de neumáticos probablemente no se debieron a un aterrizaje brusco, sino a un fallo en el sistema de frenado automático del avión. Este desperfecto pudo haber bloqueado las ruedas, generando una fricción extrema y provocando el reventón de los neumáticos, según informó la televisora WAGA .

El fallo en el aterrizaje provocó el cierre temporal de la pista 26R, pero no interrumpió significativamente las operaciones generales del aeropuerto. La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga actualmente la causa de la falla mecánica. Las imágenes del lugar mostraron paneles de la cabina desprendidos y la puerta del baño arrancada de sus bisagras, lo que pone de relieve la gravedad del incidente.