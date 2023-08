Un supremacista blanco mató a tres personas en un tiroteo en Florida, Estados Unidos

Este sábado, cinco personas murieron a raíz de tiroteos en Estados Unidos (EE. UU.). De ellas, cuatro correspondían a un incidente en una tienda en el estado de Florida.

Según la última actualización de las autoridades policiales y el gobernador Ron DeSantis, el delincuente responsable de ese hecho fue un supremacista blanco.

El asesino utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto en la que había pintado una esvástica, según una imagen mostrada en una rueda de prensa por el alguacil T.K. Walters, quien precisó además que había dejado en su casa "un manifiesto" con mensajes de odio y que los asesinatos tenían "motivos raciales".

White gunman used weapon with Nazi symbols in the killings of 3 black people at a store in Jacksonville. He also left manifestos saying he hated black people pic.twitter.com/kelK5zGmN0