Un respiro: Hamás e Israel acuerdan "tregua humanitaria temporal" de cuatro días en Gaza

Internacionales

Hamás dijo que alcanzó "un acuerdo de tregua temporal" con Israel de cuatro días con mediación de Egipto y Catar, después de que el Gobierno israelí anunciara que acepta el pacto con el grupo islamista a cambio de la liberación de 50 rehenes cautivos en Gaza.

Según detalló, el acuerdo implica el cese temporal de acciones militares israelíes y la entrada a Gaza de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible, así como la liberación de 150 mujeres y niños palestinos encarcelados en Israel a cambio de la puesta en libertad de 50 mujeres y niños que fueron capturados por las milicias gazatíes en el ataque a Israel del 7 de octubre.

"Tras negociaciones difíciles y complejas durante muchos días, anunciamos, con la ayuda y el éxito de Dios Todopoderoso, que hemos alcanzado un acuerdo de tregua humanitaria (alto el fuego temporal) por un período de cuatro días, con los persistentes y apreciados esfuerzos de Catar y Egipto", dijo Hamás en un comunicado.

Según agregó, el pacto significa "un alto el fuego de ambas partes, un cese de todas las actividades militares del Ejército de ocupación (Israel), y un cese del movimiento de sus vehículos militares que entran en Gaza". También implicará "el acceso de cientos de camiones con ayuda humanitaria, de socorro médico y combustible a todas las zonas de la Franja" tanto norte como sur.

"Durante el período de tregua, la ocupación se compromete a no atacar ni hacer arrestos en todas las zonas de la Franja de Gaza", añadió Hamás, tras 47 días de guerra que han dejado una grave crisis humanitaria y sembrado devastación en el enclave palestino.

Durante los días de pausa, Israel deberá paralizar "el tráfico aéreo en el sur" de Gaza, y solo podrá volar en el norte de la Franja durante seis horas diarias, de las 10:00 a las 16:00.

A su vez, Israel deberá "garantizar la circulación de personas por la avenida Salahedin, la principal arteria que cruza Gaza de norte a sur, y por donde estas últimas semanas se dieron las evacuaciones.

El anuncio de Hamás se produce después de que este martes Israel aprobara un acuerdo con la meta principal de liberar a sus rehenes en Gaza, después de que milicianos palestinos se llevaran secuestradas a más de 240 personas a la Franja el pasado 7 de octubre.

Se espera que Catar anuncie en las próximas horas más detalles del acuerdo, pero según informaciones filtradas, se espera la liberación de un mínimo de 50 rehenes, en su mayoría niños y madres, con la posibilidad de que se amplíe la cifra a 80 en un alto el fuego que podría extenderse unos días más.

Hamás llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de diez y, desde allí, serán trasladados a Israel. Por su parte, Israel deberá excarcelar a 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores no condenados por delitos de sangre.

A su vez, el grupo islamista Yihad Islámica, que tiene en sus manos a una treintena de rehenes en Gaza, confirmó también "el logro de un acuerdo de intercambio parcial de prisioneros" con Israel.

En un comunicado, el movimiento matizó que los rehenes "no civiles" bajo control de las milicias "no obtendrán la libertad hasta que todos los presos palestinos sean liberados".

Punto por punto



Estas son las claves del pacto, mediado por Catar, Egipto y EEUU, al que esta madrugada dieron luz verde tanto el Gobierno israelí como la cúpula de Hamás:



1- El acuerdo entrará en vigor previsiblemente mañana jueves, tras dar un margen de 24 horas obligatorias según la ley israelí para posibles apelaciones ante la Corte Suprema.



2- En una primera fase, Hamás entregará a al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, de los más de 240 que secuestró el pasado 7 de octubre.



3- Por su parte, Israel excarcelará a una primera tanda de 150 prisioneros palestinos que no hayan sido condenados por delitos de sangre, y entre los que también se dará prioridad a mujeres y menores.



4- El acuerdo contempla un alto el fuego de mínimo cuatro días, que podrá extenderse hasta un máximo de diez, en los que se pausarán totalmente los combates.



5- La liberación de rehenes -la mayoría de nacionalidad israelí, pero entre los que también hay extranjeros- se hará en cuatro tandas: doce secuestrados serán liberados cada día de los cuatro que durará la tregua.



4- Los rehenes saldrán por el cruce de Rafah a Egipto, desde donde serán transferidos a Israel.



6- Israel excarcelará a 150 palestinos una vez que los 50 primeros rehenes hayan llegado a Israel.



7- Si la primera fase del acuerdo sale adelante sin contratiempos, la tregua se podrá extender un máximo de 10 días para que Hamás libere a hasta 100 rehenes vivos, a cambio de la excarcelación de hasta 300 presos palestinos.



8- La proporción acordada para el canje siempre será de un rehén por cada tres prisioneros e Israel ya publicó esta mañana la lista con los 300 nombres de presos palestinos que podrán ser puestos en libertad si el acuerdo se aplica en su totalidad.



9- El acuerdo también contempla la entrada a la Franja, incluida la parte norte, de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible.



10- La Cruz Roja podrá entrar a visitar a los rehenes de las milicias palestinas de la Franja y les brindará atención médica



11- El Ejército israelí se compromete a no sobrevolar con drones y aviones el enclave durante seis horas diarias mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica, que también apoyó el acuerdo.



12- Entre los secuestrados, no serán liberados soldados ni hombres, ni se recuperarán los cadáveres de rehenes fallecidos. No obstante, sí se podrían intercambiar hombres ancianos y rehenes con nacionalidad extranjera.



13- De las más de 240 personas que Israel secuestró el pasado 7 de octubre, cuatro mujeres fueron liberadas en las primeras semanas de la guerra, por "razones humanitarias" según Hamás -una madre y una hija estadounidenses, y dos ancianas israelíes; una soldado fue rescatada por el Ejército; y se han encontrado dentro de la Franja los cadáveres de dos secuestradas, una soldado de 19 años y una anciana de 65.

EFE