Un remolino de agua desafía la gravedad y asciende casi 500 metros por un acantilado

Un raro fenómeno consistente en la ascensión de agua marina en forma de remolino sobre un acantilado fue grabado este lunes por un testigo en las islas Feroe (Dinamarca), según informó RT Noticias.

Samy Jacobsen paseaba por los acantilados de Suduroy cuando vio cómo las aguas marinas formaban un vórtice alargado que ascendió unos 470 metros por la pared de un acantilado.

Greg Dewhurst, meteorólogo de la Oficina Meteorológica local, describió el espectacular fenómeno como una manga de agua, una columna de aire en espiral que se forma como un tornado sobre el agua cuando un borde del acantilado hace girar al viento en círculo.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt