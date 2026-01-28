Policiales

Un recluso fue asesinado de varias puñaladas por un compañero de celda en el ex-Comcar

Montevideo Portal

Un hombre de 31 años fue asesinado en la cárcel de Santiago Vázquez (ex-Comcar) durante la noche del martes 27 de enero tras ser atacado con un arma blanca por otro recluso de su misma celda.

Según informó Telemundo (Canal 12), el hecho tuvo lugar en la unidad N°10 del complejo penal, donde ambos internos compartían el mismo cubículo. El agresor utilizó un instrumento casero —conocido como corte carcelario— para herir gravemente a la víctima.

Personal del establecimiento detectó la situación de urgencia y procedió de inmediato a asistir al hombre herido. Fue trasladado urgentemente a un centro de salud externo, pero falleció antes de llegar al hospital.

La persona fallecida se encontraba recluida por delitos vinculados a rapiña especialmente agravada y hurto. Tras el ataque, el compañero de celda quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que investiga los hechos para determinar si se formaliza una acusación por el delito de homicidio agravado.

En caso de que se configure responsabilidad penal, la pena por ese nuevo cargo se sumaría al tiempo de reclusión que ya cumple.

Montevideo Portal