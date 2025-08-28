Policiales

Un recluso de 20 años murió tras ser atacado con arma de “fabricación carcelaria”

Montevideo Portal

Un preso falleció el pasado miércoles tras un enfrentamiento en la cárcel de Punta de Rieles.

El hecho ocurrió en la Unidad N.º 1 del centro carcelario a hora 15:15 del 27 de agosto. Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior, el recluso murió luego de ser atacado con un arma blanca de “fabricación carcelaria”.

La fiscal de Homicidios de 2º turno de Montevideo, Mirta Morales, dispuso la incautación de los cortes carcelarios, al tiempo que tomará declaración a los testigos y a los funcionarios que intervinieron en el hecho.

Las autoridades continúan con la investigación del homicidio para esclarecer lo sucedido dentro del centro penitenciario.

Montevideo Portal