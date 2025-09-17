Curiosidades

Un puma apareció en un barrio privado de Buenos Aires y se escondió abajo de un parrillero

Montevideo Portal

Un barrio privado ubicado en Pilar, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, tuvo este martes la inesperada aparición de un puma.

El felino fue detectado por las cámaras de seguridad del lugar durante la madrugada y la administración del barrio privado confirmó que el animal ingresó al predio.

El animal, que al parecer es un cachorro, fue visto en primera instancia merodeando cerca de los accesos del barrio, lo que activó de inmediato un protocolo de seguridad. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por Infobae, los vecinos compartieron también imágenes del animal dentro del barrio privado.

Un hombre que trabaja en el lugar dijo que al canal TN que lo vio salir corriendo “asustado” desde abajo de un parrillero. Según describió, tenía unos 50 centímetros de alto. “En vivo no parece tan grande, pero tampoco es chico. Es de tamaño mediano”, señaló.

Las autoridades del barrio privado emitieron un comunicado urgente a los residentes, solicitando no acercarse bajo ningún concepto al felino y reportar cualquier nuevo avistamiento.

Hasta el momento, no se han reportado ataques a personas ni a mascotas, aunque el animal aún no ha sido capturado.

