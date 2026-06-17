Un preso del ex Comcar fue asesinado este miércoles tras ser apuñalado por otro recluso
El hecho ocurrió en el horario de convivencia entre internos en la Unidad Nº 4 del centro penitenciario. El atacante fue identificado.
Generando audio…
17.06.2026 16:50
Montevideo Portal
Un preso de Santiago Vázquez fue asesinado en la tarde de este miércoles luego de un incidente ocurrido en el horario de convivencia entre internos.
El hecho ocurrió en la Unidad Nº 4 del ex Comcar, cuando uno de los presos atacó con un arma blanca a la víctima, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.
Tras el ataque, personal del centro penitenciario asistió al interno atacado y fue trasladado a un centro médico, donde se constató su fallecimiento.
Las autoridades del lugar identificaron al presunto autor del asesinato y lo separaron del sector, aguardando una resolución.
Mientras tanto, la Policía Científica realiza la investigación del ataque y busca esclarecer el motivo por el que inició todo.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]