Un preso del ex Comcar fue asesinado este miércoles tras ser apuñalado por otro recluso

Montevideo Portal

Un preso de Santiago Vázquez fue asesinado en la tarde de este miércoles luego de un incidente ocurrido en el horario de convivencia entre internos.

El hecho ocurrió en la Unidad Nº 4 del ex Comcar, cuando uno de los presos atacó con un arma blanca a la víctima, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Tras el ataque, personal del centro penitenciario asistió al interno atacado y fue trasladado a un centro médico, donde se constató su fallecimiento.

Las autoridades del lugar identificaron al presunto autor del asesinato y lo separaron del sector, aguardando una resolución.

Mientras tanto, la Policía Científica realiza la investigación del ataque y busca esclarecer el motivo por el que inició todo.