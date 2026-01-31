Policiales

Un policía disparó a un perro en Paso de los Toros; el animal murió poco después

Un policía disparó a un perro en Paso de los Toros, Tacuarembó, según denunciaron varios grupos animalistas en redes sociales.

Un video circuló en X donde se observa al funcionario arrastrando al animal de una de sus patas y tirarlo, aparentemente sin vida, en la caja de la camioneta policial. La organización Plataforma Animalista aseguró que un refugio local ya realizó la denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

El presidente de ese organismo, Esteban Vieta, confirmó a Montevideo Portal que el hecho ocurrió en la noche del pasado viernes 30 de enero. Aclaró que el instituto no tiene funcionarios durante el fin de semana, por lo que verá la denuncia “seguramente” el próximo lunes 2 de febrero, aunque ya comenzó a hacer averiguaciones respecto al tema.

En tal sentido, se comunicó con el jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, quien le indicó que ya inició una actuación de urgencia al respecto, es decir, que el hecho se está investigando. “Se cursó una solicitud para recabar la información, luego hará la correspondiente investigación administrativa, va a pedir cámaras del lugar, y el lunes él va a pasar toda la información al INBA”, señaló Vieta.

Si bien las denuncias en redes apuntan que el oficial disparó porque el perro ladraba, el presidente del organismo atajó que “hay versiones contradictorias”. “Algunos dicen que estaba ladrando, otros que estaba atacando”, puntualizó.

En diálogo con Montevideo Portal, Pereira explicó que la información primaria que recibió es que “una persona que estaba alcoholizada tenía tres perros grandes” y se cursó una denuncia a la Policía porque los animales “estaban atacando” a otros individuos. Cuando los efectivos llegaron al lugar, “uno de los perros grandes atacó” a uno de ellos y “lo empezó a morder”, por lo que el oficial disparó en respuesta.

El can fue llevado a una clínica veterinaria, donde falleció, añadió el jefe policial.

Consultado respecto a si el policía que disparó fue sancionado, Pereira señaló que no, ya que no se puede realizar “sin pruebas del hecho”.

A su vez, comentó que el dueño del perro “va a ser responsabilizado si es que hizo algo, si amerita el pasaje del episodio a Fiscalía”, aunque reconoció que no cree que esto suceda.

