Un policía baleó a dos delincuentes en un centro comercial tras un intento de robo piraña

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Dos delincuentes fueron baleados en la noche del viernes durante un intento de robo piraña a un centro comercial ubicado sobre la ruta Interbalnearia y camino de los Horneros, luego de un enfrentamiento armado con un policía que cumplía servicio 222 en el lugar.

Según consignó Subrayado (Canal 10), el hecho ocurrió pasadas las 21 horas, cuando al complejo llegaron ocho delincuentes distribuidos en cuatro motos. Según la información policial, el agente observó que los conductores de las primeras motos portaban armas de fuego y que algunos de los acompañantes llevaban bolsos, lo que le hizo presumir que se preparaban para cometer una rapiña.

Ante esa situación, el policía dio la voz de alto, pero los sospechosos exhibieron sus armas con intención de disparar. El funcionario respondió utilizando su arma de reglamento y se produjo un intercambio de disparos que dejó a dos de los delincuentes heridos.

Los lesionados son un adolescente de 16 años y un joven de 23. El menor, que no tenía antecedentes, recibió un disparo en la pierna izquierda a la altura de la rodilla, mientras que el otro resultó herido en el glúteo y en una pierna. Este último tiene antecedentes penales y una requisitoria pendiente por retiro de tobillera electrónica en un caso de violencia doméstica. Ambos se encuentran fuera de peligro.

El policía resultó ileso y el resto de los delincuentes logró escapar del lugar sin concretar la rapiña. En la escena quedó una de las motos utilizadas y la Policía incautó además un teléfono celular. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento del lugar y los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los demás participantes del intento de asalto.

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