Policiales

Un policía atacó a balazos a tres delincuentes que rapiñaron un comercio; uno está grave

Montevideo Portal

Un comercio ubicado en las inmediaciones de Etiopía y Mauritania, en el barrio Casabó de Montevideo, fue rapiñado en la noche de este martes por tres hombres.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, los autores exigieron la entrega del dinero y lograron llevarse una suma de $ 50.000. En ese momento, un funcionario policial que se encontraba en la zona advirtió la situación y se identificó, dando la voz de alto.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre armado apuntó al funcionario, que respondió realizando disparos con su arma de reglamento. Uno de los presuntos autores resultó herido, mientras que los otros dos escaparon.

El individuo lesionado fue trasladado a un centro asistencial en estado grave, donde médicos constataron “múltiples heridas de arma de fuego en el tórax”, según detalla el parte.

En la escena, la Policía halló una pistola, varias vainas, un proyectil y manchas de sangre. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando el relevamiento correspondiente.

La fiscalía de Flagrancia de 6º Turno dispuso la concurrencia de Policía Científica, la recopilación de cámaras del Centro de Comando Unificado y de particulares, y que el caso pasara a Investigaciones, además de dar cuenta al Departamento de Homicidios.

Por su parte, la fiscalía de Homicidios ordenó “crear novedad por las lesiones del autor de la rapiña” y continuar con la recolección de registros fílmicos, entre otras diligencias.

