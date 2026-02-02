Policiales

Un policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo e hirió a otro con arma de fuego

Un policía de 21 años abatió a un delincuente en un intento de rapiña durante la noche del pasado 1° de febrero, en las inmediaciones de la ruta 1 y el camino Tomkinson, informó el Ministerio del Interior.

El efectivo vestía de particular cuando fue interceptado por dos hombres que iban en otra moto y mostraron “intenciones de rapiñarlo”. Según el parte policial, los delincuentes intentaron chocar al policía y uno de ellos realizó un disparo con un arma de fuego, que no llegó a herirlo.

Ante el ataque, el efectivo efectuó cuatro disparos con su arma de reglamento, con los cuales logró repeler el robo. Sin embargo, el policía no supo si hirió o no a los autores del crimen, ya que se dieron a la fuga.

Personal de la zona operacional IV recorrió la zona después de haber recibido la denuncia sobre el intento de rapiña e identificó a uno de los autores que se encontraba en el suelo sin signos vitales junto a una moto y un arma de fuego.

A pocos metros de esa escena, la Policía encontró al otro autor, un joven de 18 años, quien declaró que habían intentado rapiñarlo.

El joven fue trasladado al Hospital del Cerro, donde fue diagnosticado con herida de arma de fuego en la cadera, con orificio en el muslo con entrada y salida.

La Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno investiga los hechos, por lo que dispuso que la Policía Científica realizara un relevamiento de la escena del crimen, así como de cámaras públicas y privadas.

El delincuente que sobrevivió estará con custodia policial hasta que sea dado de alta y sea trasladado a declarar.