Un pingüino llegó a la playa de José Ignacio y se encuentra bajo custodia: mirá el video

Un pingüino rey joven apareció en las últimas horas en la zona del balneario José Ignacio, departamento de Maldonado, donde permanece en buen estado de salud y bajo observación.

Según supo Montevideo Portal, Prefectura, guardavidas y voluntarios realizaron un cerco perimetral para proteger al animal y evitar la interacción con los turistas. El pingüino se encuentra descansando y acicalándose las plumas, un comportamiento que, según explicaron, indica un buen estado físico.

El animal no presenta signos visibles de lesiones ni dificultades de movimiento. Por ese motivo, se espera que en las próximas horas pueda regresar al mar por sus propios medios.

Este tipo de ejemplares provienen generalmente de las islas Malvinas una de las colonias más cercanas a Uruguay, explicaron fuentes de Fauna Marina a Montevideo Portal. En ese sentido, aclararon que no se trata de un hecho aislado, ya que a lo largo de los años han aparecido otros pingüinos rey en la costa.

