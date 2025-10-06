Internacionales

Un perro lo embistió y lo dejó en coma tres meses. Ahora despertó y recibió malas noticias

Meses atrás, un brasileño de 72 años se hizo viral debido a un episodio que protagonizó de manera involuntaria, y que tuvo graves consecuencias.

El hecho ocurrió el pasado 7 de julio, cuando el hombre caminaba por las calles de la localidad de Piacatu, en el estado de San Pablo. Mientras paseaba, el transeúnte fue sorprendido por dos perros que corrían a gran velocidad por la calzada.

Los animales no lo atacaron, pero uno de ellos literalmente lo atropelló y provocó su caída. Por desgracia, el hombre se precipitó en una muy mala postura, y el golpe con el pavimento afectó su cabeza y cuello.

Em Piacatu (SP), idoso de 72 anos foi atropelado por um cachorro que corria solto. Ele bateu a cabeça no asfalto e está internado em estado grave na UTI. Câmera de segurança registrou o momento. pic.twitter.com/Gwww6Cj6Bs — Yuri Macri (@yurimacri) August 12, 2025

Tras ser asistido en el lugar, el peatón fue llevado a un centro de emergencia local, donde recibió diez puntos de sutura en la cabeza. Luego fue trasladado a otro centro de salud en la localidad de Bilac, donde una radiografía reveló una fractura de nariz. Esa misma tarde, se lo derivó al hospital Santa Casa de Araçatuba, donde permaneció en estado comatoso hasta comienzos del corriente mes.

Según informa el portal noticioso G1, en un reporte emitido el 2 de octubre, el centro de salud informó que el septuagenario despertó del coma y recuperó sus funciones vitales. Sin embargo, no todas las noticias son buenas, ya que se confirmó que “perdió completamente la función motora y sensorial desde el cuello hasta las piernas”.

El paciente depende de respiradores y permanece en la unidad de cuidados intensivos, intubado. Ahora, el equipo médico que lo ha monitoreado desde su ingreso está considerando la transición a una sala de cuidados intermedios especializada.

El dueño del perro es un vecino de la zona, quien dijo que el día del incidente el animal había escapado de su casa, y que no estaba acostumbrado a moverse en la vía pública.

Según la familia del paciente, el hombre asumió su responsabilidad como propietario del can y les está brindando ayuda.