Policiales

Un peluche y un inhibidor de señal: confuso episodio en una joyería de Punta del Este

La Policía de Maldonado investiga un confuso episodio que se dio el pasado 22 de febrero en una joyería de Punta del Este cuando un hombre entró al local, dejó un bolso y se fue.

Según relató la denunciante, el hombre ingresó en “actitud sospechosa” y vestía un sombrero playero. Recorrió el local y dejó el bolso, que luego una de las testigos retiró a una parada de ómnibus porque pensó que la persona volvería a buscarlo.

La Policía identificó el bolso, en el que había dos mochilas de color negro, un equipo de comunicación tipo tetra sin batería, un peluche en forma de carpincho con el nombre de la propietaria del comercio, con un inhibidor de señal encendido dentro.

Personal de Analítica, de Científica y de Investigaciones II trabajan en el hecho.

La Policía de Maldonado trabaja intensamente para identificar al responsable del hecho ocurrido en una joyería de Punta del Este.



