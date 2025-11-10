Contenido creado por Gerardo Carrasco
Curiosidades

Como el salmón

Un peligro: conductora circuló 2 km a contramano por Interbalnearia y dio loca explicación

Ocurrió en la madrugada. Afortunadamente, la situación no generó ningún accidente.

10.11.2025 07:35

Lectura: 2'

2025-11-10T07:35:00-03:00
Compartir en

Una pareja que circulaba durante la pasada madrugada por la ruta Interbalnearia se llevó una enorme sorpresa; un automóvil circulaba a contramano, sin que su conductora pareciera haber reparado en ese “detalle” y en el peligro que conllevaba.

En un video publicado por el comunicador Marcelo Umpiérrez, se escucha dialogar a la pareja: el conductor, que no puede creer lo que ve, le pide a su compañera que filme. “Allá va la doña a contraflecha”, comenta esta.

De acuerdo con lo informado por el reportero, el hecho ocurrió sobre las 02:00 horas del lunes, entre los kilómetros 106 y 108, en la zona de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.

Los autores del video llamaron a la Policía Caminera, que acudió al lugar. Ante los agentes, la conductora dijo que estaba convencida de ir rumbo a la ciudad de Minas y que, obviamente, se había perdido.