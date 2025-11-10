Un peligro: conductora circuló 2 km a contramano por Interbalnearia y dio loca explicación

Curiosidades

Una pareja que circulaba durante la pasada madrugada por la ruta Interbalnearia se llevó una enorme sorpresa; un automóvil circulaba a contramano, sin que su conductora pareciera haber reparado en ese “detalle” y en el peligro que conllevaba.

En un video publicado por el comunicador Marcelo Umpiérrez, se escucha dialogar a la pareja: el conductor, que no puede creer lo que ve, le pide a su compañera que filme. “Allá va la doña a contraflecha”, comenta esta.

De acuerdo con lo informado por el reportero, el hecho ocurrió sobre las 02:00 horas del lunes, entre los kilómetros 106 y 108, en la zona de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.

Los autores del video llamaron a la Policía Caminera, que acudió al lugar. Ante los agentes, la conductora dijo que estaba convencida de ir rumbo a la ciudad de Minas y que, obviamente, se había perdido.

?? #MALDONADO Una mujer circuló con su automóvil mas de dos kilómetros a contramano (mano Maldonado/Montevideo) en la Interbalnearia. Ocurrió cerca de las 2:00 de este lunes entre el kilómetro 106 y 108 de la Interbalnearia. Los conductores alertaron a Policía Caminera. La mujer… pic.twitter.com/xD0htrgGbu — Marcelo Umpierrez ??099323625 (@emekavoces) November 10, 2025