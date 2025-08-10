Un oso ingresó a un hogar y fue ahuyentado por un pequeño perro: mirá el video

Montevideo Portal
Un particular video se viralizó en redes sociales en las últimas horas, luego de que un perro raza Pomerania, de aproximadamente tres kilos, ahuyentara a un oso en el interior de una casa en Vancouver, Canadá.
En el video, se observa al mamífero ingresar al hogar de manera sigilosa. Sin embargo, segundos después, cambia su marcha y huye de forma abrupta.
Esto se debe a que la mascota protegió su hogar y a su dueña y, inconsciente de su tamaño, intentó espantar al gigante.
Kayla Kleinese, la dueña de Scout, intentó de todas las maneras posibles detenerlo, pero fue muy tarde: el can ya se encontraba en el patio, persiguiendo al oso, que huyó de la escena.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]