Internacionales

Un oso ingresó a un hogar y fue ahuyentado por un pequeño perro: mirá el video

Montevideo Portal

Un particular video se viralizó en redes sociales en las últimas horas, luego de que un perro raza Pomerania, de aproximadamente tres kilos, ahuyentara a un oso en el interior de una casa en Vancouver, Canadá.

En el video, se observa al mamífero ingresar al hogar de manera sigilosa. Sin embargo, segundos después, cambia su marcha y huye de forma abrupta.

Esto se debe a que la mascota protegió su hogar y a su dueña y, inconsciente de su tamaño, intentó espantar al gigante.

Kayla Kleinese, la dueña de Scout, intentó de todas las maneras posibles detenerlo, pero fue muy tarde: el can ya se encontraba en el patio, persiguiendo al oso, que huyó de la escena.









