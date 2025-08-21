Un niño quedó flotando inconsciente bajo el puente Garzón; fue rescatado justo a tiempo

Policiales

Montevideo Portal

Un niño de 9 años quedó boca abajo e inconsciente luego de caer en la laguna Garzón a la altura del puente sobre el mediodía de este jueves 21 de agosto, según informó la Policía de Maldonado.

El pequeño padece epilepsia y, al intentar cruzar el cauce de agua con su madre, sufrió una crisis que provocó su caída.

Sobre las 12:40 horas, dos menores solicitaron la ayuda del personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional II que se encontraba realizando un Operativo Impacto en la zona.

Una vez que los efectivos se aproximaron al lugar, ubicado en la intersección de calle Circunvalación 17 de Junio y Garzón, descubrieron que dentro del agua había una mujer solicitando ayuda y, a pocos metros, estaba el pequeño.

Según el reporte, uno de los funcionarios ingresó al agua y logró sacar al menor con la colaboración de sus compañeros.

En tierra firme, una estudiante de Enfermería que vio la escena y se acercó le practicó primeros auxilios y logró que el niño recobrara el conocimiento.

Posteriormente, concurrió a una unidad de emergencia, que lo derivó a un centro asistencial en compañía de su madre.

“La Jefatura de Policía de Maldonado destaca y reconoce el rápido accionar en conjunto del personal policial y de la estudiante, cuya decisión, profesionalismo y solidaridad fueron determinantes para salvar la vida del niño”, indicó en un comunicado.

Montevideo Portal