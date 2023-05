Un niño de seis años murió atacado por un león en un zoo en la Franja de Gaza

Un niño de seis años murió tras ser atacado el lunes por un león en el Zoológico Asdaa de Jan Yunís, en el sur de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas locales.

El chico, llamado Hamada Qutait, residente en la región de Maan, al este de Jan Yunis, fue trasladado al Complejo Médico Nasser en estado crítico y poco después se informó de su muerte, según recoge el diario palestino Al Quds.

Más tarde, la policía de Gaza informó que el menor falleció debido a las graves heridas infligidas por el animal. Detallaron que el ataque se produjo luego de que el niño superara la valla que protege la jaula del león y se acercara a sus barrotes, ocasión en la que el felino lo mordió y lo retuvo, causándole las lesiones que a la postre provocarían su muerte.

La tía del niño, que se encontraba junto a él en el momento de la tragedia, aseguró que la cerca no estaba completa, lo que permitió que el menor de 6 años se aproximara a la jaula. También refirió que el león parecía estar dormido, pero salió bruscamente de su letargo y atacó súbitamente al pequeño.

Las autoridades informaron de la apertura de una investigación sobre lo ocurrido.

Con información de Europa Press.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

