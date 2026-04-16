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Un mundo de agua: llegó el ciclón extratropical y hay alerta amarilla

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que una depresión atmosférica afecta al país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos.

Por esa razón, la mencionada institución emitió esta mañana una alerta de nivel amarillo, cuyo alcance puede apreciarse en el mapa adjunto debajo de estas líneas.

Esta situación se produce en el contexto de la llegada de un ciclón extratropical, que ya había sido anunciado por Inumet y también por el observatorio brasileño MetSul.

Este último también advirtió sobre la probabilidad de vientos intensos durante la jornada del viernes.