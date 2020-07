Un muerto y varios heridos tras accidente en el anillo perimetral de Montevideo

Policiales

Un muerto y cuatro personas lesionadas, fue el saldo de un accidente que ocurrió en las últimas horas de este martes. Uno de los vehículos involucrados, trasladaba a privados de libertad.

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes del Ministerio del Interior, un móvil de Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que trasladaba a 4 privados de libertad y un vehículo particular, chocaron de "forma violenta" en la intersección de Coronel Raíz y Ruta 102.

Si bien no está claro que provocó el fatal desenlace, desde Policía Nacional de Tránsito, se indicó a Montevideo Portal que "al parecer, el vehículo particular no respetó la señalaizacion".

De igual forma, personal de Policía Científica trabajó en el lugar, y tras las pericias, intentará establecer responsabilidades.

Como consecuanica del choque, quien conducía el auto particular, murió en el lugar, como consecuencia de las serias lesiones que experimentó.

Además, los internos fueron derivados a diferentes centros asistenciales, y un funcionario policial, al Hospital Policial. Se informó que ninguno reviste gravedad.

