Internacionales

Un muerto y un herido en caída de árbol de navidad izado por un “Papá Noel” que zafó justo

Un hombre de 40 años, identificado como Antônio Paulo Rodrigues de Souza, falleció en la mañana del pasado domingo aplastado por un árbol de navidad gigante. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad brasileña de Manaus. En el incidente también resultó herido Henes Libório Ramos, de 47 años, quien sufrió una fractura en una pierna.

El operador de la grúa, identificado como Antônio Benjamin, es la persona disfrazada de Papá Noel que aparece en el video saltando de la cabina de la grúa. Según informara el portal noticioso G1, se encontraba de baja laboral y recibía prestaciones por discapacidad, por lo que no tendría que haber estado en ese lugar. Fue arrestado poco después del incidente.

La empresa dijo que había contratado al hombre “solo por ese día”.

“Está de baja laboral debido a la prestación por discapacidad del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil). En otras palabras, no estaba cualificado ni apto para trabajar, y sin embargo lo estaba. La empresa también incurrió en un error al contratar a alguien sin verificar sus cualificaciones”, declaró al citado medio el inspector policial Marcelo Martins, a cargo del caso.