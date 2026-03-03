Un motociclista de 73 años está grave tras chocar con un camión en Tacuarembó

Montevideo Portal
Una moto y un camión que transportaba productos forestales protagonizaron un siniestro de tránsito en Tacuarembó en la jornada de este martes 3 de marzo.
El hecho ocurrió a las 14:40, sobre el kilómetro 388 de la ruta 5. El vehículo pesado circulaba por la ruta cuando llegó al semáforo de la intersección con Pablo Ríos y, “por causas que se tratan de establecer”, chocó a la moto que venía desde el oeste.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó lesionado “de gravedad”, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera. El hombre, de 73 años, resultó politraumatizado y fue derivado al hospital departamental.
El conductor del camión, un hombre de 43 años, resultó ileso, y la espirometría arrojó resultado negativo.
