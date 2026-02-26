Policiales

Un motociclista de 67 años falleció en un siniestro de tránsito en San José

Un hombre de 67 años falleció en un siniestro de tránsito en San José en la tarde de este jueves 26 de febrero.

El hecho ocurrió en el kilómetro 58 de la ruta 11, a las 14:00. Se trató de un siniestro por alcance entre una camioneta y una moto, según informó Policía Caminera.

Ambos vehículos circulaban por la ruta 11 de oeste a este cuando, al llegar a la intersección con Camino Vecinal Severo, la camioneta impactó por alcance a la moto “por causas a determinar”.

El conductor del vehículo liviano falleció en el lugar como consecuencia del impacto, según indica el comunicado difundido. Al conductor de la camioneta, un hombre de 57 años, se le diagnosticó una “crisis nerviosa” y fue derivado a un centro de salud; asimismo, se le realizó la espirometría, que arrojó resultado cero.

