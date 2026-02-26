Un motociclista de 67 años falleció en un siniestro de tránsito en San José

Montevideo Portal
Un hombre de 67 años falleció en un siniestro de tránsito en San José en la tarde de este jueves 26 de febrero.
El hecho ocurrió en el kilómetro 58 de la ruta 11, a las 14:00. Se trató de un siniestro por alcance entre una camioneta y una moto, según informó Policía Caminera.
Ambos vehículos circulaban por la ruta 11 de oeste a este cuando, al llegar a la intersección con Camino Vecinal Severo, la camioneta impactó por alcance a la moto “por causas a determinar”.
El conductor del vehículo liviano falleció en el lugar como consecuencia del impacto, según indica el comunicado difundido. Al conductor de la camioneta, un hombre de 57 años, se le diagnosticó una “crisis nerviosa” y fue derivado a un centro de salud; asimismo, se le realizó la espirometría, que arrojó resultado cero.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]