Un motociclista de 50 años resultó grave tras ser embestido por un camión en ruta 8

Montevideo Portal
Un hombre de 50 años resultó herido grave tras ser embestido por un camión mientras manejaba su moto en ruta 8.
Según informó Policía Caminera, el hecho ocurrió a las 15:55 horas, a la altura del kilómetro 29, cerca de Pando.
La víctima fue chocada de atrás por una camioneta, conducida por un hombre de 24 años, que viajaba en el mismo sentido.
El motociclista resultó con un “traumatismo encéfalo craneano grave” y fue trasladado al Hospital de Clínicas. El conductor de la camioneta terminó ileso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]