Locales

Un motociclista de 50 años resultó grave tras ser embestido por un camión en ruta 8

Montevideo Portal

Un hombre de 50 años resultó herido grave tras ser embestido por un camión mientras manejaba su moto en ruta 8.

Según informó Policía Caminera, el hecho ocurrió a las 15:55 horas, a la altura del kilómetro 29, cerca de Pando.

La víctima fue chocada de atrás por una camioneta, conducida por un hombre de 24 años, que viajaba en el mismo sentido.

El motociclista resultó con un “traumatismo encéfalo craneano grave” y fue trasladado al Hospital de Clínicas. El conductor de la camioneta terminó ileso.

