Un millonario cazador murió pisoteado por elefantas durante una cacería en África

Un magnate estadounidense, con vasta experiencia en caza mayor, murió pisoteado por elefantes mientras acechaba antílopes en África Central.

Ernie Dosio, de 75 años, murió en el bosque de Lopé-Okanda, en Gabón, según informó el periódico Daily Mail. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril, pero fueron reportados en las últimas horas.

El cazador, que era también empresario vinícola, había reservado una cacería de búfalos enanos y antílopes duiker, según declaró al citado medio otro cazador, conocido de la víctima.

“Mientras estaban en el bosque, Ernie y su guía profesional se encontraron con cinco elefantas con una cría. Sintiéndose amenazadas, las hembras atacaron de inmediato”, dijo el entrevistado.

El guía profesional de Dosio fue atacado primero y resultó gravemente herido, además de perder su rifle. Dosio conservó su arma hasta el final.

“Prefiero no entrar en detalles, pero es seguro asumir que debe haber sido rápido”, dijo el amigo de Dosio.

En un comunicado, la empresa de safaris Collect Africa confirmó lo sucedido y detalló que el guía sobrevivió al incidente, aunque se encuentra malherido.

En el mundo de la caza mayor, Dosio era considerado como alguien con experiencia y había acumulado una gran colección de trofeos en su casa, incluidos elefantes, leones, rinocerontes y leopardos.

Padre de dos hijos, poseía una bodega llamada Pacific AgriLands Inc., que cuenta con un viñedo de 4.800 hectáreas en Modesto, California, y se especializa, a su vez, en brindar servicios a otras bodegas locales.

Como gigantes herbívoros, los elefantes no tienen a las personas como “blanco” de sus ataques. Sin embargo, las hembras con cría pueden resultar sumamente peligrosas, ya que embisten contra todo aquello que pueda ser una amenaza para sus pequeños.