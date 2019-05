Un mensaje de WhatsApp de origen indio: una nueva forma de "ensuciar" la campaña electoral

El pasado sábado, Julieta Núñez, una joven estudiante de comunicación, compartió en su cuenta de Twitter una imagen denunciando que le llegó por WhatsApp "un mensaje político".

La joven hizo referencia a que este tipo de cosas sucedieron en Brasil y Estados Unidos, durante las campañas electorales, además no es la primera vez que ocurre en el marco de la campaña en Uruguay.

Me desperté con un mensaje de WhatsApp que me prendió todas las alertas. Ni a los virus, ni al cierre de WhatsApp, ni nada. A esto hay que tenerle miedo: Un número con un prefijo de India me manda un mensaje político con lenguaje canchero. Esto fue lo que pasó en Brasil, en EUA + pic.twitter.com/3n3a8Fw43u