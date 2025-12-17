Policiales

Un menor de 17 años fue internado tras recibir descarga eléctrica de un calefón

Un adolescente de 17 años fue internado en un centro de salud en la ciudad de Salto luego de recibir una potente descarga eléctrica.

Según informara el noticiero Telemundo, el hecho ocurrió sobre las 17:00 horas de ayer en una finca sita en las calles José Pedro Varela y 17 Metros.

A ese lugar arribó una dotación policial luego de recibir un llamado por una emergencia. Allí, una mujer de 37 años explicó a los uniformados que el menor se encontraba trabajando en la instalación de un calefón cuando recibió una potente descarga eléctrica.

El menor fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en condición estable. Los médicos tratantes ordenaron una serie de estudios para conocer a fondo las consecuencias de la electrocución.

El episodio fue comunicado a Fiscalía, que dispuso las acciones de rigor en procura de establecer eventuales responsabilidades.