Un masivo deslizamiento de tierra derrumba edificios y decenas de hogares en la India

Una serie de deslizamientos de tierras masivos en una región de montaña en el norte de la India, a causa de las lluvias, provocaron este jueves el derrumbe en cadena de varios edificios sin que se reportaran víctimas en la zona.

El jefe de Gobierno del estado Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, compartió imágenes del instante en el que la tierra cedió desde la parte alta de una colina en la localidad de Anni, sobre la que están construidos decenas de edificios residenciales y comerciales.

"Hats off to our diligent district administration in Mandi and the NDRF team for executing Operation Kholanala with utmost precision and compassion! They ensured the safe evacuation of 50 people from the inaccessible areas. The determination of the district administration has… pic.twitter.com/yBdyjfNPJW