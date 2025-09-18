Locales

Un liceo de Salto se incendió tras una falla eléctrica en la cocina: hubo pérdidas totales

El liceo de Rincón de Valentín, de Salto, fue foco de un incendio que dejó pérdidas totales, informó la Dirección Nacional de Bomberos. No se registraron heridos.

El fuego comenzó en la tarde del pasado 17 de setiembre, en la localidad a 80 kilómetros de la ciudad de Salto, cuando una falla eléctrica en la cocina comenzó a incendiar todos los salones, desde la sala de profesores hasta las aulas.

Unos 200 alumnos llegan de distintos puntos de la zona para cursar sus estudios en ese liceo, entre ellos varios pueblos cercanos. Los funcionarios del Municipio pudieron controlar el fuego y una dotación de Bomberos que acudió al lugar desde el centro de Salto colaboró con la extinción.