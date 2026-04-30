Un joven sufrió un accidente trabajando en una carnicería y debieron amputarle una mano
El hecho ocurrió en la ciudad de Fray Bentos. El hombre fue derivado a un centro de salud cercano y se encuentra realizando la recuperación.
Generando audio…
30.04.2026 08:55
Montevideo Portal
Un grave accidente laboral se produjo en las últimas horas en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. El protagonista fue un joven llamado Enrique Champret, que resultó herido mientras desempeñaba tareas en una carnicería de la ciudad.
Según consignó el medio local Impacto Noticias, el hombre se encontraba realizando labores comunes del oficio con una máquina cuando, por circunstancias que por el momento no se difundieron, una de sus manos quedó atrapada en ella.
Luego de ello, fue trasladado de urgencia al centro asistencial de la ciudad fraybentina para ser atendido por el personal médico. El accidente le provocó lesiones severas en su mano izquierda, por lo que los profesionales debieron amputarla.
A pesar de lo sucedido, el joven se encuentra en buen estado de salud y ya comenzó con la recuperación. El citado medio compartió una imagen del hombre, en la que se lo puede observar acompañado y con buen estado de ánimo. También recibió muestras de solidaridad y cariño por parte de los vecinos de la ciudad.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]