Un joven de 25 años fue asesinado “sin mediar palabra” de un tiro en el cuello en Cerrito

Un joven de 25 años fue asesinado este viernes por la noche de un disparo de arma de fuego en la intersección de Rafael Hortiguera y Francisco Romero, en el barrio Cerrito, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 22:00 horas, cuando una moto con dos ocupantes se detuvo frente a la víctima y uno de ellos efectuó un disparo a la altura del cuello “sin mediar palabra”, de acuerdo con el testimonio de un vecino que presenció el ataque. Los agresores vestían ropas oscuras y cascos, y se dieron a la fuga inmediatamente después.

La víctima, identificada con las iniciales J.V.V., no tenía antecedentes penales. Fue trasladada desde el lugar por un móvil policial hasta un centro de salud, donde fue atendida por la médica de guardia.

Según el parte médico, presentaba “herida de arma de fuego en cara lateral izquierda con entrada y sin salida”. A pesar de los intentos por asistirlo, el fallecimiento fue constatado a las 22:05.

El testigo relató que, tras presenciar el ataque, llamó al 911 y solicitó ayuda para el herido, que había quedado tendido en el suelo.

Efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica trabajaron en la escena, donde se hallaron manchas rojizas y otros indicios que fueron relevados para la investigación.

La fiscal Silvia Porteiro, fue informada del caso y dispuso dar cuenta al Departamento de Homicidios, que asumió la investigación. Por el momento, no se informó de personas detenidas ni del posible móvil del crimen.

