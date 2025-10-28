Policiales

Un joven de 25 años fue asesinado en Casavalle; no hubo cámaras ni testigos en la zona

Un hombre de 25 años fue asesinado en Casavalle, Montevideo, en la noche de este martes 28, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

De acuerdo con el comunicado de dicha jefatura, cuando personal policial llegó a las calles Gustavo Volpe y Leandro Gómez se encontraron con un joven de 25 años (con dos antecedentes penales) “herido de arma de fuego [y] sin signos vitales”.

Una vez llegaron los médicos del SUAT, constataron su fallecimiento por tres heridas de bala: una en abdomen izquierdo, otra en la región cervical derecha y otra en el tórax izquierdo.

Los policías se entrevistaron con familiares de la víctima, quienes manifestaron que “tenían conocimiento de que ‘varios hombres querían matarlo’”, pero no aportaron “ningún dato de relevancia”.

“Es de mencionar que en el lugar no se avistan cámaras ni testigos”, finaliza el comunicado, al tiempo que añade que el Departamento de Homicidios está a cargo de la investigación.

