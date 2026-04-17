Policiales

Un joven de 23 años fue asesinado de un tiro en la cabeza en Colón

Un joven de 23 años fue asesinado a balazos en el barrio Colón, durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el reporte policial primario, el hecho ocurrió poco después de la medianoche en la intersección de Aparicio Saravia y pasaje J.

La Policía arribó al lugar luego de que un llamado al 911 alertara sobre detonaciones de arma de fuego y la posible presencia de una persona herida en la zona.

Una vez en el sitio indicado, los uniformados encontraron al joven con una herida de bala en la cabeza y coordinaron su asistencia médica. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

El interfecto registraba antecedentes por porte y tenencia de armas de fuego. En la escena del crimen, los investigadores hallaron un cartucho y un casquillo de bala.

Se trata de la segunda persona baleada en la cabeza en Colón en menos de 24 horas. En la tarde de ayer, un menor de 13 años recibió un disparo cuando estaba en su cama.

Tal como informáramos, la bala ingresó por el techo de la habitación y alcanzó al joven en la cabeza. Fue ingresado en el sanatorio Cudam y está fuera de peligro.