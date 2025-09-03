Un joven de 20 años sufrió un presunto paro mientras jugaba un fútbol cinco: fue reanimado

Locales

Un joven de 20 años sufrió un posible paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un fútbol 5 en el departamento de Maldonado, informó el Ministerio del Interior.

Según detallaron, en la tarde del domingo 31 de agosto, ingresó una llamada al servicio de emergencia del 911 notificando que había un hombre inconsciente en una cancha de fútbol 5 ubicada en la calle 15, en la ciudad de Maldonado.

Debido a esto, los efectivos concurrieron al lugar y hallaron a la víctima inconsciente y con escaso pulso. Por eso, debió ser reanimado en el lugar. Mientras tanto, otros efectivos se dirigieron a buscar un desfibrilador externo automático en un comercio de la zona. Allí lograron estabilizarlo para llevarlo a una emergencia médica.

Para agilizar su traslado, se llevaron a cabo cortes de tránsito en la ciudad. De esa manera, el paciente fue derivado a un centro de salud, “donde ingresó con diagnóstico primario de coma”, informaron. Por el momento, se encuentra internado en recuperación.

