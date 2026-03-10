Policiales

Un joven de 20 años murió en un accidente de tránsito en Minas

Un hombre de 20 años falleció esta madrugada en el CTI del sanatorio CAMDEL, en Minas, a causa de los politraumatismos sufridos en un accidente de tránsito ocurrido sobre las 22 horas de ayer en el barrio Zamora de la capital lavallejina.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Batlle y Ordóñez y Santiago Vázquez.

Allí, un ciclomotor que circulaba por la segunda de las calles mencionadas chocó con la parte lateral de un auto que viajaba por la primera. El informe detalla que ambos vehículos iban en sentido reglamentario.

La peor parte la llevó el conductor del vehículo liviano, quien sufrió heridas que, a la postre, resultaron mortales. En cuanto al coche, era tripulado por un hombre de 37 años y el informe no aporta datos sobre su estado de salud.

El caso está en manos de la Fiscalía de 1.er Turno de Minas.