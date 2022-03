Un informe de la UNESCO destaca al Plan Ceibal por su innovación durante la pandemia

Locales

Un informe llamado Learning to Build Back Better Futures for Education - Lessons from educational innovation during the covid-19 pandemic, publicado para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca a Ceibal Integrado, del Plan Ceibal, que fue incluido dentro de 31 innovaciones globales durante la pandemia.

El trabajo elaborado por Fernando Reimers, profesor de la escuela de educación en Harvard, y Renato Opertti, especialista senior de la UNESCO, señala que “en 2020, Plan Ceibal se convirtió en el centro de innovación en educación con tecnología digital de Uruguay”.

El capítulo 15 del trabajo, elaborado por Leandro Folgar, presidente del organismo, resalta que el Plan Ceibal “ofrece varios enfoques pedagógicos, servicios en la nube, dispositivos, plataformas y conectividad para las escuelas. Los maestros pueden acceder a oportunidades de desarrollo profesional en diferentes áreas relacionadas con edtech, incluido un versátil sistema de gestión de aprendizaje (LMS) con características de comunicación, plataformas de aprendizaje digital y más de 173,000 educativos recursos, incluyendo soluciones adaptativas y gamificación”.

El informe destaca que “este contexto colocó a Uruguay en una posición privilegiada a la hora de enfrentar la pandemia de la covid-19”. “La infraestructura y el soporte y desarrollo existente de oportunidades le permitieron crear rápidamente una estrategia que permitió la continuidad escolar con en línea conexiones y recursos y el ecosistema de plataformas del Plan Ceibal”, añade Folgar.

Sin embargo, el informe sostiene que cuando comenzaron los cierres de escuelas, “las debilidades subyacentes del sistema se hicieron evidentes”. “A pesar de toda la infraestructura tecnológica disponible, menos de la mitad de los estudiantes y docentes en el sistema educativo tenía suficiente capacitación, conocimientos y experiencia para migrar completamente, como necesario, a la enseñanza y el aprendizaje en línea. Además, muchos estudiantes y profesores no estaban utilizando los sistemas de contacto a su disposición para continuar la educación en situaciones de emergencia”, explica Folgar en su reporte.

El trabajo hace énfasis en que “la primera fase de la respuesta uruguaya a la crisis del coronavirus, Ceibal en Casa, fue desarrollada en 2020, inmediatamente después del cierre de las escuelas, basándose en el sistema sistemático preexistente despliegue de los recursos digitales del Plan Ceibal”. “Fue principalmente una fase de contingencia, con un enfoque reactivo a la emergencia creada por la crisis de la covid. Proporcionó elementos fundacionales para facilitar el aprendizaje y permitió el diseño de un segundo y fase interconectada, que podría describirse como un ciclo adaptativo. Este ciclo también condujo al replanteamiento de formatos y enfoques pedagógicos que sean adecuados para la contexto de emergencia”, añade el informe.

Además, Folgar destaca que el Plan Ceibal” rediseñó iniciativas de aprendizaje presencial y adaptó que se entreguen completamente en un entorno virtual, incluido Ceibal en Inglés, un programa para enseñar inglés como segundo idioma: un proyecto de pensamiento computacional y otros iniciativas que se enfocan en las habilidades del siglo XXI, como los espacios maker de Plan Ceibal”.

Ceibal Integrado

El trabajo resalta a Ceibal Integrado “elaborado a partir del plan de primera respuesta para el cierre de escuelas en Uruguay”.

Ceibal Integrado comenzó “como consecuencia del monitoreo de las métricas de conectividad y las tasas de deserción en educación en diferentes etapas de la pandemia en ese período”. “La realidad era que los beneficios de las soluciones disponibles no se distribuyeron equitativamente. Plan Ceibal, en convenio con el Instituto Nacional Administración de Educación Pública y el Ministerio de Educación, decidieron implementar una estrategia para mitigar el efecto que tuvo el cierre de escuelas en el acceso a Internet de estudiantes y docentes”, añade Folgar.

En ese sentido, Ceibal Integrado “logró superar el desafío de la conectividad facilitando el acceso gratuito a todos los estudiantes y docentes de todo el país. Esto se hizo a través de un conjunto complejo de negociaciones y arreglos técnicos que permitieron la exoneración del consumo de datos, para garantizar el acceso equitativo a la plataforma educativa nacional desde todos los dispositivos móviles y domésticos”

“La medida, que no tenía precedentes en Uruguay ni en la región, fue clave para garantizar la inclusión y la equidad en el acceso a la educación”, acota el trabajo, y señala que “esta innovación involucra a partes interesadas vitales y tecnologías particulares ya disponibles para el sistema escolar uruguayo”.

Un informe de la Unesco destaca al Plan Ceibal por su innovación durante la pandemia by Montevideo Portal on Scribd