Locales

Un incendio: la razón por la cual un camión de la IM tuvo que tirar basura en la calle

Un camión recolector de la Intendencia de Montevideo (IM) se incendió en la tarde de este martes en Palermo, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con la Dirección Nacional de Bomberos, que trabajó en la zona.

Los funcionarios tuvieron que tirar los residuos a la calle para evitar que el fuego consumiera todo el vehículo. En ese sentido, otra cuadrilla se acercó a la zona y retiró la basura.

Según el noticiero, los trabajadores vaciaban un contenedor en Parque Rodó cuando constataron que salía humo del camión. Así, los funcionarios se trasladaron a Isla de Flores y Yaro, donde no había autos estacionados ni cables de alta tensión.

Una vez en esa esquina, los funcionarios vaciaron el vehículo. La Dirección Nacional de Bomberos se dirigió hacia la zona con un camión cisterna. Asistió la cuadrilla de Maroñas.