Un incendio: la razón por la cual un camión de la IM tuvo que tirar basura en la calle

Un camión recolector de la Intendencia de Montevideo (IM) se incendió en la tarde de este martes en Palermo, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con la Dirección Nacional de Bomberos, que trabajó en la zona.
Los funcionarios tuvieron que tirar los residuos a la calle para evitar que el fuego consumiera todo el vehículo. En ese sentido, otra cuadrilla se acercó a la zona y retiró la basura.
Según el noticiero, los trabajadores vaciaban un contenedor en Parque Rodó cuando constataron que salía humo del camión. Así, los funcionarios se trasladaron a Isla de Flores y Yaro, donde no había autos estacionados ni cables de alta tensión.
Una vez en esa esquina, los funcionarios vaciaron el vehículo. La Dirección Nacional de Bomberos se dirigió hacia la zona con un camión cisterna. Asistió la cuadrilla de Maroñas.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]