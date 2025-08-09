Un imputado y una condenada por el robo de la casa del intendente de Canelones

Montevideo Portal
Un hombre fue imputado y una mujer condenada vinculados con el robo de la casa del intendente de Canelones, Francisco Legnani, el pasado sábado.
Según informó la Jefatura de Policía de dicho departamento este 9 de agosto, los delincuentes se llevaron una TV Smart y dos garrafas de 13 kg. Los efectivos lograron identificar un vehículo vinculado al caso, lo siguieron a través de las cámaras de videovigilancia y llegaron hasta Malvín Alto.
Allí detuvieron al hombre de 30 años, poseedor de antecedentes penales por los delitos de copamiento y hurto, además de una anotación como menor por intento de homicidio. También aprehendieron a su cómplice, una mujer de 25 años, en la zona de Jardines del Hipódromo, carente de antecedentes.
Ambos fueron llevados ante la Justicia. Así, se logró la formalización de la investigación contra el hombre por “la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, en calidad de autor”; se dispusieron 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.
En tanto, la mujer fue condenada como coautora de “un delito de hurto especialmente agravado”.
